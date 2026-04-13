Lat Diop encore débouté

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Le tribunal correctionnel de Dakar a déclaré irrecevable la procédure judiciaire engagée par Lat Diop contre Ibrahima Dieng, ancien directeur général de Guédiawaye Football Club (GFC), et le journaliste Mbaye Sène de DSports. L’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Lonase les poursuivait pour diffamation et complicité.

L’affaire faisait suite à des déclarations d’Ibrahima Dieng, tenues lors d’une conférence de presse et sur une chaîne sportive, affirmant que Lat Diop aurait proposé une valise contenant plus d’un milliard de francs CFA durant les événements politiques de 2021, destinée selon lui à la construction d’un centre à Mbour 4. Dieng avait également accusé le plaignant de malversations.

Lat Diop réclamait un milliard de francs CFA de dommages et intérêts, ainsi que la mise en cause civile de DSports. Après plusieurs renvois, le tribunal a finalement rejeté la procédure, selon senewebs