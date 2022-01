Le BBY gagne le département de Bambey: l’apport de Omar Sow(ODIS) magnifié…

C’est officiel. Le département de Bambey tombe finalement dans l’escarcelle du pouvoir. D’après les derniers résultats rendus publics, la Coalition Benno Bokk Yakaar a raflé 22.322 voix contre 17 651 pour Yéwwi Askan-Wi. Ainsi, Madame Aïda Mbodj , Présidente sortante de l’institution départementale va pouvoir céder son fauteuil au candidat de BBY, Babacar Ndiaye.

Disons que la contribution de l’homme d’affaires Omar Sow a été très déterminante pour l’obtention de ce score si honorable. Le Président Directeur Général de ODIS.Group International s’est toujours donné corps et âme pour le triomphe de la cause présidentielle au niveau de sa localité. Durant des mois,voire des années, il a eu à entreprendre des actions de haute portée sociale en faveur des populations de Bambey Commune et de tout le départment. Des efforts qui ont, de toute évidence, porté leurs fruits et ce, au regard du nombre de suffrages engrangés. Cependant, M. Sow ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il invite la nouvelle équipe à se mettre vite au travail pour le bien-être des populations . Pour lui, Bambey est au dessus de toutes autres autres obédiences politiques et politiciennes. Il se dit toujours être au service du Président de la République Macky Sall pour l’accompagner dans son ardent voeu de placer le Sénégal dans le firmament de l’émergence.