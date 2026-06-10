Le gendarme de la Primature et le violeur de sa nièce

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Un gendarme en service à la Primature a conduit au commissariat d’arrondissement de Jaxaay un homme de son quartier qu’il soupçonnait d’entretenir une relation avec sa nièce mineure. Les investigations ont révélé des faits de viols répétés. Le parquet de Rufisque a été informé.

Tout commence lorsque P. L. M., gendarme en service à la Primature et domicilié à Niacourab, reçoit le bulletin de composition de sa nièce Y. Diallo, 17 ans, élève en classe de quatrième.

Constatant une chute inexpliquée de ses notes, il apprend par ailleurs dans le quartier que la jeune fille entretiendrait une relation amoureuse avec S. Guèye, 39 ans, tailleur, domicilié à Niacourab. Alerté, il ordonne à son épouse de conduire la jeune fille au centre de santé de Niacourab pour un examen médical. L’infirmière qui l’examine conclut que la mineure n’est plus vierge.

Le samedi, S. Guèye invite téléphoniquement la fille Y. Diallo à le rejoindre dans une auberge à Jaxaay. Le gendarme P. L. M., qui surveille étroitement les déplacements de sa nièce, la suit discrètement jusqu’à l’établissement. Sur place, il la voit entrer dans une chambre. Ne pouvant accéder à l’intérieur, il décide d’attendre. Quelques minutes plus tard, il voit sa nièce et le mis en cause sortir ensemble de la chambre. Il interpelle aussitôt S. Guèye et le conduit au commissariat d’arrondissement de Jaxaay, sous le commandement du commissaire Cheikh Ndiaye.

Entendue par les enquêteurs, Y. Diallo déclare être en relation amoureuse avec S. Guèye depuis quelques mois. Elle indique l’avoir connu dans son atelier de couture, où il lui aurait proposé de sortir avec lui. Elle affirme que le mis en cause l’invitait régulièrement dans une maison en construction voisine de son domicile, où il aurait entretenu des rapports sexuels avec elle à cinq reprises, précisant qu’il utilisait des préservatifs à chaque fois et qu’il l’aurait déviergée selon des sources de Seneweb. Concernant leur rencontre du jour à l’auberge, elle indique qu’il se serait limité à des attouchements.

Interrogé à son tour, S. Guèye reconnaît entretenir une relation avec la jeune fille, affirmant avoir l’intention de l’épouser. Il nie catégoriquement avoir eu des rapports sexuels avec elle. Concernant le rendez-vous à l’auberge, il explique avoir voulu se mettre à l’abri des regards pour ne pas que leur relation soit découverte. Lors de la confrontation, la victime a maintenu l’intégralité de ses déclarations.

Une réquisition a été adressée au médecin gynécologue du centre de santé de Keur Massar aux fins d’examen de la victime et d’établissement d’un rapport médical. Le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a été informé des faits. S. Guèye est poursuivi pour détournement de mineure, corruption de mineure et viols répétitifs.