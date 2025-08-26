Uploader By Gse7en
Le mouleur enlève et viole sa petite amie mineure après un refus de mariage

26 août 2025 Faits divers

À Tambacounda, un homme de 30 ans, M. L. Barry, a été condamné à 10 ans de prison pour le viol et le détournement d’une mineure, D. Sylla. Le refus de la famille de la jeune fille d’accorder sa main à Barry, en raison de son jeune âge, est à l’origine du drame.

Furieux du refus des parents de D. Sylla, M. L. Barry a enlevé la jeune fille. Il a tenté de fuir avec elle vers l’Espagne. Durant leur cavale de onze jours, il a abusé sexuellement de la mineure à plusieurs reprises.

Des examens médicaux ont confirmé la présence de « déchirures hyménales récentes » chez la victime. Malgré les affirmations de la jeune fille d’entretenir une « relation amoureuse secrète » avec Barry, son consentement n’a aucune valeur légale compte tenu de son âge.

Après une première arrestation dont il a réussi à s’échapper, M. L. Barry a finalement été interpellé et placé sous mandat de dépôt suite à une plainte déposée par le grand-père de la victime. Ce dernier avait été alerté par son neveu, S. Niakhasso, de l’enlèvement de sa petite-fille.

La mère de la victime était malade au moment des faits. La Chambre criminelle de Tambacounda a reconnu Barry coupable et l’a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à une amende de 100 000 F CFA.

Selon les informations de « Kawtef », la jeune fille était mineure au moment des faits. L’homme, un mouleur de profession, a profité de la maladie de la mère et de l’absence des parents pour enlever la jeune fille.

