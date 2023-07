Massaly  à Sonko : « Vous êtes un opposant aigri, cherchant désespérément à salir la bonne réputation du Président Macky Sall »

«Votre récente tentative de discréditer le Président Macky Sall sur France 24 est tout à fait déplacée et injustifiée. C’est la preuve de votre incohérence et de votre incapacité à reconnaître et à accepter le succès d’autrui notamment celui du Président Macky Sall qui a inscrit son nom dans les registres indélébiles de l’Histoire générale du monde.

La décision du Président Macky Sall de respecter les limites constitutionnelles en ne cherchant pas un troisième mandat est un geste louable salué dans le monde entier par tous les démocrates et républicains, soucieux de l’équilibre et de la stabilité des Institutions.

Au moment où de nombreux dirigeants à travers le monde s’accrochent au pouvoir et manipulent les lois pour prolonger leur mandature, le Président Macky Sall a choisi de faire preuve de respect pour la démocratie et de favoriser une transition pacifique du pouvoir.

D’ailleurs n’est-ce pas lui qui a verrouillé la limitation des mandats à deux (2), lors du Référendum de 2016 majoritairement acté par le peuple Sénégalais ?

C’est donc manquer de bonne foi en accusant le Président Sall d’avoir cédé à la pression populaire après avoir vainement voulu se maintenir au pouvoir. Le Président Sall, sans pression, a délibérément choisi de respecter sa parole donnée. Il a toujours soutenu urbi et orbi qu’il ne fera pas moins que ses prédécesseurs.

Il est déplorable de constater votre malhonnêteté et votre audace persistantes pour discréditer le Président Macky Sall, qui a reçu des félicitations du monde entier pour sa décision courageuse et salutaire. Vos tentatives de dénigrement ne sont pas seulement pathétiques, mais également dénuées de tout fondement.

Votre méchanceté, sans limite, est finalement devenue maladive. Vous continuez à jouer votre rôle d’opposant aigri, cherchant désespérément à semer la discorde et à salir l’excellente réputation du Président Macky Sall. Vos attaques personnelles et vos discours diffamatoires ne font que mettre en évidence votre manque de crédibilité et de maturité politique.

Le Président Macky Sall a montré qu’il est un véritable leader, un homme d’Etat qui privilégie l’intérêt supérieur de la nation. Au lieu de saluer l’acte de grandeur du Président Macky Sall, vous avez cherché de traîner son nom dans la boue. Cela témoigne de votre volonté de politiser chaque action, même lorsqu’elle est clairement bénéfique pour le pays et sa stabilité politique. Malheureusement, vous semblez préférer le spectacle de la démagogie plutôt que le travail sérieux et responsable.

Il est temps pour vous de sortir de l’ombre de la rhétorique vide et de vous engager dans un dialogue politique mature et constructif. Les Sénégalais ont besoin de dirigeants qui peuvent apporter des solutions concrètes, plutôt que de verser dans la polémique stérile.

On ne trouvera pas sur le chemin du Président Macky Sall des cadavres. Mais vous Sonko ! Dîtes nous combien de personnes vous avez envoyé mourir dans la rue dans votre quête du pouvoir ? Dîtes nous dans combien d’affaires de mœurs surtout de sexe votre nom a été cité ? Soldez vos comptes avec Adji Sarr et laissez le Président Macky Sall en dehors de vos déboires judiciaires. Vous êtes allé à Sweet beauté pour des parties de plaisir. Vous devez donc vous en prendre à vous-même.

Il faut que vous compreniez que la démocratie repose sur des principes fondamentaux tels que la limitation des mandats et le respect des règles électorales. En respectant sa parole donnée de ne pas briguer un 3e mandat, le Président Macky Sall envoie un message fort sur l’importance de ces principes et consolide les bases démocratiques du Sénégal.

Au lieu de chercher à salir le Président Sall, il serait plus constructif de vous concentrer sur des débats politiques basés sur des idées et des projets concrets pour le développement du pays. Les attaques personnelles contre les Institutions de la République et les tentatives de déstabilisation ont fini de dévoiler votre projet funeste de vouloir plonger le Sénégal dans le chaos et entraver son émergence.

Le respect mutuel et le dialogue constructif sont les seuls moyens d’atteindre des objectifs communs et de bâtir un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. Si vous êtes incapable d’avoir un comportement de démocrate, de républicain et de patriote, on peut en conclure que vous n’êtes qu’une poubelle politique. »

Mouhamadou Lamine Massaly

Président UNR