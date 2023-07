Modification de la Constitution, du Code Electoral et du code pénal: Vers l’adoption de lois « particulières et personnelles »

Une révision constitutionnelle, une modification du code électorale et une autre touchant le code pénal : Macky Sall confirme sa volonté de desserrer l’étau autour de certains candidats frappés d’inéligibilité au regard de la loi. Conséquences du dialogue national, les deux projets au moins, instaurent au Sénégal le régime des lois « particulières et personnelles ».

Le chef de l’Etat avait annoncé la saisine de l’assemblée nationale « cette semaine » « pour la mise en œuvres des conclusions du dialogue national ». Macky Sall reste dans cette dynamique, confirmée hier en Conseil des ministres à travers l’examen et l’adoption de deux projets de loi portant révision constitutionnelle et modifications du code électoral. L’autre projet visant le code pénal pourrait bien rejoindre ce cadre. Même si les premières moutures de ces textes ne sont pas pour le moment accessibles, tout porte à croire que ces lois seront « taillées » aux mensurations de Khalifa Sall et Karim Wade.

Autrement, de ces projets, les députés feront bientôt des lois…« particulières et personnelles ». Au nom, sans doute, de la realpolitik et d’une volonté du président de la République, désireux de se réconcilier avec son « idéal d’homme d’Etat » soucieux de paix, de stabilité et d’ouverture démocratique. La loi « générale et impersonnelle » par essence, sort ainsi de sa piste originelle pour donner un sens politique au dialogue et remettre Karim Wade et Khalifa Sall sur les starting-blocks. Quid alors de Ousmane Sonko ? Si les candidats de ‘’Taxawu Senegaal’’ et du Pds peuvent s’estimer heureux, tel n’est pas le cas pour le leader du Pastef.

Doublement inéligible dans l’affaire Mame Mbaye Niang d’abord et dans l’affaire ‘’Sweet Beauté’’ ensuite, Ousmane Sonko n’a que très peu de chances de recouvrer son éligibilité et prendre part à la présidentielle de février prochain. Toutefois, cette éventualité n’est pas à exclure. Déjà, une modification rendant la loi pénale plus douce et adaptée à sa situation, bénéficierait immédiatement au leader de Pastef. Toutefois, tout porte à croire que le président sortant est loin de ce scénario. Si le fils de l’ancien chef de l’Etat et l’ancien maire de Dakar, condamnés respectivement pour « enrichissement illicite » et « détournement de deniers », « ont accepté la main tendue » et bénéficié des prérogatives politico juridiques conférés au chef de l’Etat, le leader de Pastef devra sans doute user d’autres moyens politiques pour matérialiser son serment de prendre part à la prochaine élection présidentielle « par tous les moyens ».

Elhadji Mansor Ndiaye