Mort de Ndoumbé Ndiaye : L’autopsie a parlé

Ndoumbé Ndiaye est morte «dans le contexte d’une cardiomyopathie hypertrophique et ischémique décompensée, avec des plaies superficielles et un hématome du cuir chevelu». C’est la conclusion de l’autopsie de la marayeuse décédée quelques jours après avoir subi une agression physique dans son quartier, Darou Salam, à Thiès. Ces résultats ont relancé l’enquête.

En effet, mardi dernier, à la demande du procureur de Thiès, l’un des agresseurs présumés de Ndoumbé Ndiaye, M. Sarr, sous mandat de dépôt depuis le 23 juillet, a été extrait de prison pour être auditionné. «Entendu de nouveau par les enquêteurs de la police du premier arrondissement de Thiès, [le suspect] a ensuite été déféré au parquet le même jour, renseigne L’Observateur, qui donne l’information. Mais il n’a pas pu faire face au procureur à cause de la grève des greffiers. Il est donc retourné en prison en attendant sa prochaine extraction.»

La marayeuse a été violemment agressée le 20 juillet dernier au petit matin. Elle rentrait chez elle après avoir accompagné sa coépouse qui se rendait à Dakar. Trois individus lui ont adressé des coups de machette à la tête et aux bras avant de la dépouiller. Elle décédera une semaine plus tard. Entretemps, l’un des agresseurs présumés, M. Sarr, a été arrêté tandis que les autres sont toujours en cavale.