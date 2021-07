PIB National: La Sonatel a contribué à plus de 12%

La Sonatel a publié, hier mercredi, son rapport de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 2020. Avec un chiffre d’affaires 1.206 milliards Fcfa, l’opérateur de téléphonie Sonatel a influé sur plus de 12% du PIB national.

Sonatel a publié, hier, l’édition 2020 de son rapport annuel de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Le document recense toutes les réalisations de l’entreprise en termes d’engagement citoyen en vue de les partager avec ses parties prenantes.

Dans le cadre de la gestion de la Covid-19 au Sénégal, des actions ont été faites en faveur des populations, notamment une forte contribution dans la réhabilitation de l’ancien hangar des pèlerins. La livraison de 23 projets villages avec la construction d’infrastructures de base, écoles, hôpitaux, périmètres maraîcher, renouvellement du partenariat de l’entreprise avec le ministère de la santé, des formations aux nouveaux métiers du numérique.

Dans cette même dynamique, l’employabilité des femmes et des jeunes est propulsée à l’avant de ce rapport. Le rapport rappelle que la Sonatel s’est engagée dans la lutte contre le cancer du sein en se liant avec la Lisca pour procéder au dépistage d’une centaine de femmes handicapées.

36 millions de clients, 8 millions d’abonnés actifs Orange money, 1.206 milliards de chiffre d’affaires, 5 pays de présence, 4.500 salariés, tels sont les chiffres sortis de cette conférence à travers un film des programmes phares diffusés en panorama pour afficher l’engagement du groupe à soutenir l’État du Sénégal. Ledit rapport énumère un plateau médical à Sébikotane, un espace commercial à Kaolack, un partenariat avec « heforshe » en appui à Onu femmes, 250 millions de francs CFA destinés au fonds force Covid-19, les « orange digital centers », une aire de jeux à Guédiawaye, une formation à la Sonatel academy en appui à l’autonomisation des femmes, une plateforme d’offre et de demande d’emploi inclusive, des équipements du daaray kamil de Touba, le premier test 5G au forum du numérique sont à mettre à l’actif des réalisations de l’entreprise pour l’année 2020.

Une étude d’impact menée sur l’année 2020 a montré qu’au-delà du rôle classique de l’entreprise, le groupe Sonatel contribue au développement de l’économie dans le territoire, notamment l’impact direct des activités estimé à 663 milliards de francs CFA de valeur ajoutée dans la contribution du PIB du pays.

Un impact induit qui stimule une contribution de 53% dans le développement du pays.

C’est dire qu’en terme d’emploi, la politique RSE de la Sonatel a stimulé plus de richesse dans le pays en 2020.

L’ensemble des impacts sociétaux représente un impact socio-économique important de près de 239 milliards de francs CFA annuel dans les domaines de l’éducation, les infrastructures, les services mobiles, l’entrepreneuriat et l’environnement. Les points forts du succès d’Orange Money et la structuration des Orange digital centers de 2018 à 2020 et les activités du groupe Sonatel ont occasionné en définitive à ce jour 1. 584 milliards et 220.000 emplois.

Dans la préservation de l’environnement, 30.000 propagules de palétuviers ont ainsi été plantées en 2020 ce qui porte le nombre total à 103.300 en cinq ans.