RDC : Des restes de Patrice Lumumba remisent à ses proches

La Belgique a officiellement remis la dent de Patrice Lumumba à la République Démocratique du Congo. Le leader congolais avait été exécuté en 1961 avec l’appui de mercenaires belges, avant que son corps ne soit dissous dans de l’acide. Lors de la cérémonie officielle, le Premier ministre belge a pointé du doigt les autorités de l’époque, qui « ont choisi de ne pas voir » et « de ne pas agir. »

Le 17 janvier 1961, le Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba était assassiné dans le Katanga avec deux compagnons de lutte Joseph Okito et Maurice Mpolo. Seule une dent a été retrouvée en Belgique des années plus tard. Et c’est cette « relique » qui a été remise à sa famille lors d’une cérémonie au palais d’Edgemont à Bruxelles, ce lundi 20 juin 2022.

« Il n’est pas normal que la dépouille de l’un des Pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée durant six décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui à la lumière de ce qui est connu ne font pas notre fierté », a déclaré Alexander De Croo, Premier ministre belge.

Patrice Lumumba est devenu une icône le 30 juin 1960, en prononçant un discours contre le racisme des colons en réponse au roi des Belges Baudoin. « Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un maillon essentiel de sa mémoire nationale », a annoncé Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre congolais. « Au-delà de la République démocratique du Congo, c’est tout un continent, l’Afrique, qui célèbre le retour de l’un de ses dignes fils. »

La relique de la dépouille de Patrice Lumumba partira mardi soir pour Kinshasa, où elle sera placée dans un mémorial dédié. Le cercueil fera ensuite étape dans les lieux emblématiques de son parcours. La dent sera inhumée le 30 juin, date anniversaire de l’indépendance congolaise.