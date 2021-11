RDC : une manifestation interdite réprimée à Kinshasa

À Kinshasa, la police a réprimé une manifestation interdite pour la neutralité de la commission électorale, et procédé à plusieurs arrestations. En début de matinée, les forces de sécurité avaient fermé toutes les voies d’accès au siège de la commission électorale dans la capitale de la RDC. Les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont situés sur une grande artère du centre de Kinshasa.

En milieu de matinée, une centaine de manifestants se sont présentés et ont été immédiatement refoulés par la police, qui a arrêté certains d’entre eux. Un certain nombre de partis et de mouvements, y compris des groupes religieux laïques, avaient appelé à un sit-in pour protester contre la récente nomination d’un proche du président Félix Tshisekedi à la tête de la CENI.

