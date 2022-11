Santé : l’Asas procède à la rétention d’informations

L’Alliance des Syndicats autonomes (Asas) And Gueusseum de la santé a aussi décidé de procéder à la rétention des informations sanitaires et sociales. Il est demandé aux militants de ne renseigner aucune maquette ou plateforme de recueil d’informations et de ne transmettre aucune information sanitaire et sociale à compter du 2 novembre jusqu’à nouvel ordre pour obtenir du gouvernement l’application des accords du 10 mai 2022 et des accords résiduels du 25 avril 2022 avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

