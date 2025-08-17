Sénégal, le 9e pays africain le plus pacifique

Partager Facebook

Le Sénégal est présent dans le top 10 des pays les plus paisibles d’Afrique selon le Global Peace Index 2025 publié par l’Institute for Economics and Peace.

L’île Maurice, le Botswana et la Namibie sont les pays les plus paisibles en Afrique en 2025, selon un classement publié le mercredi 18 juin par le think tank australien Institute for Economics and Peace (IEP). Le Sénégal est classé 9ᵉ avec un score de 1.936. Le pays de la Téranga, réputé pour sa tradition de dialogue social, consolide sa place parmi les nations africaines les plus pacifiques.

L’indice mondial de la paix (Global Peace Index 2025/GPI) analyse les tendances de la paix dans 163 États et territoires indépendants, qui regroupent 99,7% de la population mondiale. Il s’appuie sur 23 indicateurs quantitatifs et qualitatifs répartis en trois domaines : le niveau de sûreté et de sécurité (terrorisme, homicides…), l’ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours (guerre civile, conflit avec un autre pays…) et le degré de militarisation (budget de la défense, nombre de soldats, armement nucléaire…).

Le score global de chaque pays est calculé sur une échelle de notation allant de 0 (situation de paix optimale) à 5 points (niveau de violence extrême).

L’île Maurice, qui arrive à la 26e position à l’échelle mondiale, avec un score de 1,586 point, conserve son statut de pays le plus paisible d’Afrique pour la 18e année consécutive. Cet archipel de l’océan Indien est mieux classé que plusieurs pays développés comme le Royaume-Uni, la France et les États-Unis.

Le Botswana (43e rang mondial) occupe le deuxième rang à l’échelle africaine devant la Namibie (50e rang mondial), la Gambie (55e), la Sierra Leone (57e), Madagascar (59e), le Ghana (61e), la Zambie (64e) et le Sénégal (69e). Le Liberia (70e rang mondial) ferme le Top 10 africain.

(Voir le classement complet des 50 pays africains couverts par l’indice ci-dessous.)

Au total, 26 pays africains ont vu leur situation en matière de paix se dégrader comparativement à l’édition 2024 de l’indice, alors que 22 ont connu une amélioration et deux sont restés stables.

Un impact économique mondial de 19 970 milliards $

L’Afrique subsaharienne a vu son score moyen régresser de 0,17% par rapport à 2024. Elle reste la zone qui compte le plus grand nombre de pays en conflit. 36 pays de cette région sur 44 ont été impliqués dans un conflit au cours des cinq dernières années, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux sept pays impliqués en 2008. Mais c’est la région du Moyen-Orient & Afrique du Nord qui demeure la zone la moins paisible du monde en 2025, avec quatre pays classés dans les dix derniers rangs du Global Peace Index : Soudan, Yémen, Syrie et Israël. L’Europe occidentale et centrale est la région la plus paisible de la planète.

L’Islande arrive en tête du classement mondial des pays les plus paisibles depuis la toute première publication de l’indice, en 2008. Cette année, le reste du podium est complété par l’Irlande et la Nouvelle-Zélande. Au fond du classement, la Russie et l’Ukraine ferment la marche.

Globalement, l’édition 2025 du Global Peace Index révèle que la paix mondiale est à son niveau le plus bas depuis le lancement de l’indice. 87 pays ont vu leur situation se dégrader en 2024, alors que 74 autres ont connu une amélioration.

Il y a actuellement 59 conflits étatiques actifs, le plus grand nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 152 000 décès liés à des conflits ont été enregistrés en 2024.

L’impact économique mondial de la violence a atteint 19 970 milliards de dollars durant l’année écoulée, soit 11,6 % du PIB mondial.

Classement des pays africains les plus paisibles en 2025 :

1-Maurice (26e rang mondial)

2-Botswana (43e)

3-Namibie (50e)

4-Gambie (55e)

5-Sierra Leone (57e)

6-Madagascar (59e)

7-Ghana (61e)

8-Zambie (64e)

9-Sénégal (69e)

10-Liberia (70è)

11-Malawi (71e)

12-Tanzanie (73e)

13-Angola (76e)

14-Tunisie (81e)

15- Guinée équatoriale (82e)

16-Maroc (85e)

17-Rwanda (91e)

18-Algérie (92e)

19-Côte d’Ivoire (94e)

20-Eswatini (99e)

21-Guinée-Bissau (101e)

22-République du Congo (103e)

23-Egypte (107e)

24-Mauritanie (110e)

25-Bénin (112e)

26-Ouganda (113e)

27-Zimbabwe (114e)

28-Gabon (117e)

29-Guinée (118e)

30-Lesotho (119e)

31-Mozambique (121e)

32-Djibouti (122e)

33-Afrique du Sud (124e)

34-Togo (126e)

35-Kenya (127e)

36- Libye (131e)

37-Erythrée (132e)

38-Burundi (133e)

39-Tchad (134e)

40-Cameroun (137e)

41-Ethiopie (138e)

42-Niger (143e)

43-Nigeria (148e)

44-Centrafrique (150e)

45-Somalie (151e)

46-Burkina Faso (152e)

47-Mali (154e)

48-Soudan du Sud (156e)

49-RD Congo (160e)

50-Soudan (161e)