TNT: La Poste et Excaf Télécom scellent un partenariat

Le Groupe La Poste Sénégal et le Groupe Excaf Télécom ont signé un partenariat dans le cadre du projet Télévision Numérique Terrestre (TNT). Désormais, on peut acquérir facilement un décodeur TNT by Excaf et souscrire à un abonnement au niveau des 300 agences et bureaux du réseau national de distribution de La Poste. Le partenariat a été scellé hier à l’occasion d’une cérémonie en présence du Directeur Général du Groupe La Poste Sénégal, Abdoulaye Bibi Baldé et le président Directeur Général du Groupe Excaf Telecom, Sidy Diagne. Ce partenariat publicprivé ouvre une nouvelle ère de démocratisation de l’accès aux services de la télévision numérique terrestre avec plusieurs dizaines de chaines nationales et inter- nationales.