Un homme meurt électrocuté dans son champ

Un drame s’est produit ce samedi dans le village de Ndiaye Bopp, situé dans la commune de Mont-Rolland (département de Tivaouane, ouest), où un homme âgé d’environ 55 ans a trouvé la mort par électrocution, selon des témoignages recueillis sur place par l’APS.

La victime aurait été foudroyée dans son propre champ, après avoir été en contact avec des câbles électriques souterrains utilisés pour alimenter une motopompe agricole. Ces installations électriques, souvent réalisées de manière artisanale, sont fréquentes dans la zone, selon plusieurs habitants.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus pour récupérer le corps, en présence des gendarmes de la brigade de Notto Gouye Diama, qui ont procédé aux constatations d’usage.

Des branchements électriques artisanaux pointés du doigt

Ce drame n’est pas isolé. Selon une autre source locale, un cheval a trouvé la mort la veille, vendredi, dans un champ situé entre Ndiaye Bopp et Thiaye, après avoir été électrocuté par un câble défectueux.

Ces incidents tragiques relancent le débat sur la sécurité des installations électriques en milieu rural, où les motopompes et autres équipements agricoles se multiplient sans toujours respecter les normes de sécurité. Les branchement non conformes, souvent improvisés par les producteurs eux-mêmes, exposent les hommes et les animaux à des risques mortels.

Les habitants appellent à une réglementation plus stricte et à un accompagnement technique pour sécuriser les réseaux électriques utilisés dans l’agriculture, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent.