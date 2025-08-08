Un réseau de trafic de drogue démantelé à Ngor

Dans la nuit du 7 août 2025, la Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, appuyée par la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), a mené une vaste opération à Ngor, qui a permis de démanteler un réseau actif de trafic de drogue.

Selon la police, l’intervention a permis l’interpellation de 17 individus, dont des étudiants, livreurs, footballeurs et agents municipaux. Le bilan est lourd : 54 pierres de crack, 03 boules de haschisch, 05 scooters, 123 000 FCFA en espèces, 16 téléphones, 01 iPad et du matériel de conditionnement ont été saisis.

Les enquêteurs ont agi sur la base de renseignements fiables, confirmant l’existence de trafics à ciel ouvert et d’agressions récurrentes dans le quartier. Plusieurs points de deal ont été identifiés lors de missions de repérage ciblées.

Tous les suspects sont actuellement en garde à vue, poursuivis pour association de malfaiteurs, détention de drogues en vue de trafic et destruction de biens appartenant à autrui.