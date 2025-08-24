Uploader By Gse7en
Une femme arrêtée pour trafic de prostituées

24 août 2025 Faits divers

L’antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) à Kédougou a interpellé une femme pour « traite de personnes, proxénétisme et association de malfaiteurs », a rapporté la Police nationale sur sa page Facebook.
Cette arrestation fait suite à une information selon laquelle une jeune fille, convoyée depuis le Nigeria, était exploitée dans le village de Mamakhono.
« La victime était contrainte de verser une partie de ses revenus quotidiens à sa proxénète afin de rembourser des « frais » de voyage s’élevant à 2 millions de francs CFA », indique la note de la Police.
Interpellée à son domicile par la DNLT, la suspecte a partiellement reconnu les faits, affirmant que c’est sa sœur qui avait convoyé la jeune fille au Sénégal avant de lui en confier la garde.
Toujours selon la Police nationale, la mise en cause a admis avoir collecté les sommes issues de la prostitution de la jeune fille pour les envoyer périodiquement à sa sœur, tout en niant avoir tiré un quelconque bénéfice personnel de l’opération.
Elle a également contesté le montant total, affirmant n’avoir collecté qu’un million de francs CFA.

