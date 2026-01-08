Une indemnité de logement de 100 000 FCFA accordée à tous les agents de l’Etat

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signé un projet de décret instituant une indemnité représentative de logement en faveur des agents de l’État. Cette indemnité, d’un montant mensuel de 100.000 FCFA, sera accordée à l’ensemble des agents, fonctionnaires et non fonctionnaires, qui n’en bénéficiaient pas antérieurement.

Dans le rapport de présentation, le gouvernement rappelle que l’amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l’État constitue un impératif majeur pour garantir l’efficacité et la qualité du service public.

A ce titre, des mesures de revalorisation et d’extension du bénéfice de l’indemnité représentative de logement ont été adoptées en faveur de certaines catégories d’agents, notamment ceux relevant des secteurs de l’éducation et de la santé.

Toutefois, cette extension sectorielle a créé une rupture d’égalité dans le système de rémunération, laissant environ 7 % des agents de l’État, tant fonctionnaires que non fonctionnaires, demeurent exclus du bénéfice de cette indemnité.

Pour corriger cette situation, l’Etat, conformément aux engagements souscrits dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, s’est engagé à procéder à la généralisation de l’indemnité de logement à l’ensemble des agents de l’État qui n’en bénéficiaient pas antérieurement.

Le décret précise ainsi qu’il est institué au profit des agents de l’État, fonctionnaires et non fonctionnaires, non logés et non régis par des dispositions statutaires particulières prévoyant l’octroi de ladite indemnité, une indemnité représentative de logement.

Le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article premier du présent décret est fixé à cent mille (100.000) francs CFA, net d’impôts.