Une tentative de viol d’une domestique vire au meurtre

Ce fut l’effroi à la cité Khalifa Ababacar Sy, sise à Keur Ndiaye Lô dans le département de Rufisque. Une tentative de viol d’une domestique nommée Kindy Ba, dans l’appartement de sa patronne, a mal tourné. Face à sa farouche résistance devant son bourreau, la femme de ménage a été sauvagement tuée, puis abandonnée dans une chambre gisant dans son sang.

Dimanche dernier, vers 19h, Kindy tarde à rentrer à la maison et inquiète les membres de sa famille, notamment, sa mère. Laquelle se rend au lieu de travail de sa fille. A son arrivée, elle constate un silence de cimetière dans l’appartement et appelle la domestique par son nom. Sans succès. Elle s’engouffre dans l’appartement et fouille du regard les lieux. Soudain, elle découvre avec stupeur le corps inerte de son enfant baignant dans une mare de sang. Tétanisée par la boucherie, elle pousse des cris d’orfraie à tout rompre.

La gendarmerie de Sangalkam et la police technique et scientifique fouillent

Alertés par les cris de détresse, des habitants de la cité arrivent sur les lieux et constatent les faits. Informés, des gendarmes de la brigade de Sangalkam se rendent sur place et effectuent les constatations d’usage. Des éléments de la police scientifique débarquent à leur tour et procèdent à des prélèvements d’indices et autres empreintes susceptibles de déterminer les circonstances du drame, qui a plongé la cité Khalifa Ababacar Sy de Keur Ndiaye Lô.

Elle résiste, son bourreau la tue de plusieurs coups sur le corps et au cou

A la lisière des éléments matériels sur la scène de crime, l’on privilégie la thèse de tentative de viol ayant viré au meurtre. Car, de nombreuses traces de lutte ont été constatées sur les lieux ; une manière de dire que la défunte a opposé une farouche résistance à son bourreau avant de tomber sous les coups de boutoir mortels de celui-ci. De nombreuses traces de graves blessures ont été signalées sur le corps sans vie de la domestique, en particulier, au niveau de son cou dégoulinant de sang. Laissant croire à un crapuleux crime de sang par égorgement ou par tentative d’égorgement.

Kindy Ba est Guinéenne, veuve, mère de 2 enfants

Outre l’effroyable meurtre crapuleux, l’on nous signale qu’aucun objet n’a été emporté dans l’appartement de la patronne de la femme de ménage. Qui vivait avec des membres de sa famille dans les quartiers périphériques de la cité où habite son employeur. Née en 1989, la défunte était une ressortissante guinéenne. Elle était originaire de la ville de Pita. Elle était mère de deux enfants. Son époux est décédé dans leur village natal. Elle a commencé à travailler depuis trois mois comme femme de ménage dans l’appartement de la dame Fatou Kiné Fall. Elle était seule dans l’appartement au moment des faits. Ses employeurs étaient aux abonnés absents.

Aucune arrestation signalée

Une enquête préliminaire a été ouverte par la brigade de gendarmerie de la localité. Des convocations suivies d’auditions sur procès-verbal de personnes et autres suspects potentiels sont en cours. Il n’y a pas encore d’arrestation. Même si tout pourrait s’emballer grave au rythme où vont les choses.