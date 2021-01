WARA donne la note «A-» à Senelec…

L’agence de notation WARA (West Africa Rating Agency) attribue la note « A- » à Senelec, en grade d’investissement dans sa notation de long terme à la troisième notation sur son échelle régionale. Tandis que sa notation de court terme est « w3 ». La perspective attachée à ces notations reste stable. En revanche, la notation de Senelec est contrainte par le fait que l’entreprise est encore à la recherche d’une meilleure efficacité opérationnelle ; une flexibilité financière qui, bien qu’en nette amélioration, reste en deçà des performances de ses pairs notés dans la même catégorie. A cela, s’ajoute la mobilisation de ressources externes pour financer la hausse de son activité et les investissements dans le cadre du Plan Yeesal. Ce qui risque de peser encore un peu plus sur sa rentabilité financière et son niveau d’endettement.