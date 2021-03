Accident: Un commerçant tué dans un accident par un camion

La route a encore fait un mort hier .Talla Fall, commerçant, est mort, hier mercredi, écrasé par un camion rempli de sable. Les faits ont eu lieu à la Cité Damel.

D’après le récit de L’Observateur, suite à une fausse manœuvre, la benne du camion a chuté sur le véhicule Mercedes du commerçant. Ce dernier, qui était à bord de son véhicule, sera écrasé par la benne. Marié, il laisse derrière lui deux enfants. Les sapeurs-pompiers ont du cisailler le Mercedes pour extraire le corps sans vie du commerçant. Pourtant un accident s’était également produit ce mardi sur la route de Matam et qui a fait deux morts et un blessé. La voiture accidenté appartenait au marabout et homme d’affaires, du nom de Prince Mbacké (Mouhamed Bachir Mbacké).