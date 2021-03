Affaire Ousmane Sonko : Les « incohérences » d’Adji Sarr

Plusieurs quotidiens ont révélés quelques couacs dans la déclaration de Adji Sarr qui a fait sa première sortie médiatique depuis le début de cette affaire. Selon Walf Quotidien ,quelques « incohérences » se trouvent dans les propos de la masseuse de 20 ans qui accuse Ousmane Sonko de « viols et menaces de mort ».

Adji Sarr accuse Sonko de grossesse en soutenant l’avoir vu qu’une seule fois, le jour du supposé viol, le 2 février 2021. Sur le certificat médical présenté aux enquêteurs, elle laisse entendre s’être rendue le lendemain à l’hôpital de Grand Yoff pour se procurer le document.

Alors que l’avocat, Me Pape Samba So dit Gaby, déclare, dans sa plainte contre Me Dior Diagne, l’avoir rencontré 15 jours auparavant pour lui donner des conseils sur le futur viol. Lors de son « live », Adji Sarr prétend avoir vu Ousmane Sonko la première fois quand il est entré au salon Sweet Beauté.

Ce jour, elle l’a reconnu mais n’a rien dit. Alors qu’en face des enquêteurs de la Section de Recherches, Adji Sarr affirme avoir reconnu le leader de Pastef en lui ouvrant la porte.