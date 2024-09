Agressions, accidents et meurtres, etc : La baguette magique de Serigne Modou Guèye …

Le Sénégal est confronté à une série de violence inouïe. Des agressions, accidents mortels, meurtres, etc. continuent de hanter le sommeil des citoyens sénégalais.

Ainsi, Serigne Modou Guèye, jeune guide religieux, vient-il de sortir de sa réserve pour prodiguer des conseils. Selon lui: »Ce qui se passe au Sénégal est très déplorable. Il ya une insécurité intenable. Nos populations sont victimes au quotidien de violence avec des agressions barbares, des meurtres et accidents mortels de la circulation. Ces fléaux tirent leurs racines par une perte des valeurs sociétales, la pauvreté, l’indiscipline notoire des personnes, mais aussi, des gens d’ailleurs

(étrangers) qui nous envahissent. Ce sont tous ces paramètres qui participent activement à ce déchaînement de la violence et les conséquences que nous connaissons tous, aujourd’hui », a dit Serigne Modou Guèye qui, de recommander : » Le Sénégal a besoin de « Ndeupp ».Je demande aux populations de faire des aumônes et des prières (un bol de « lakh » et de réciter ou de faire réciter 41 fois la sourate Yassin). Cela est la seule recette pour en finir et/ ou faire diminuer drastiquement ces fléaux qui endeuillent de nombreuses familles », a-t-il laissé entendre.

Le marabout-

politicien se dit également partisan de la peine de mort: » La vie humaine est sacrée. On ne doit pas la briser en toute impunité. Je suis pour le vote d’une loi relative à la peine de mort. Celui qui tue volontairement doit, lui aussi, passer à la guillotine. Je plaide également un retour aux valeurs relgieuses. Aucune religion révélée n’a cautionné ces comportements inhumains ,voire barbares », tonne le leader du parti Union Patriotique (UP/Beug Sa Rëw).