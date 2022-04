Bataille de « Badr » La communauté mouride commémore l’histoire à Massalikoul Djinane

Une cérémonie religieuse se tient, ce mardi 19 avril, correspondant au 17 Ramadan de l’an 1443 de l’hégire, à la mosquée Massalikoul Djinane pour commémorer la bataille de Badr.

Selon les infos, la bataille de Badr, du nom d’une vallée située entre La Mecque et Médine, est la première bataille victorieuse des Arabes musulmans. C’est la bataille de Mahomet contre le clan Quraychite qui l’avait contraint à l’exil vers Médine et menacé de mort les musulmans. Elle a eu lieu le 16 octobre 623.

En ce jour du 17ème mois du Ramadan, nous rappelons la grande bataille de Badr qui est l’une des plus grandes et des plus célèbres batailles de l’Islam et ceux qui y ont participé ont bénéficié d’une distinction spéciale parmi les musulmans. La bataille de Badr fut aussi la plus horrible des autres batailles, le premier procès des musulmans, et celui qui se déroula avec véhémence entre le Saint Prophète (les prières d’Allah soient sur lui et sa sainte Famille) et les athées de Quraysh.

Cette bataille a eu lieu dix-huit mois après l’immigration du Saint Prophète (les prières d’Allah soient sur lui et sur sa sainte Maison) à Madinah et l’Imam Ali (la paix soit sur lui) avait vingt-sept ans. Les athées de Quraysh ont insisté pour mener cette bataille, car ils étaient plus nombreux que les musulmans, mais parmi eux, il y avait des hommes clairvoyants qui n’ignoraient pas les conséquences de cette bataille, y avaient participé à contrecœur, avaient été contraints à la bataille seulement leurs pairs.

Le Messager d’Allah a également averti son armée de ne pas les combattre, en disant: Ils défient seulement leurs pairs. Par conséquent, la première personne qui a été envoyée pour les combattre était Imam Ali (que la paix soit sur lui) et son compagnon était Walid ibn `Utbah, un homme courageux et vaillant, mais il a été tué par l’Imam Ali (paix soit sur lui). Un combat court. Al-`As ibn Sa`id ibn al-` As était un homme de courage et d’horreur. Pour cette raison, personne n’était prêt à le combattre. Lui aussi a été tué par l’Imam Ali (que la paix soit sur lui).

Dans les livres les plus fiables, il est rapporté qu’il y avait une pénurie d’eau dans l’armée du Prophète (les prières d’Allah soient sur lui et sur sa sainte Maison) la veille de la bataille de Badr. Le Saint Prophète (que les prières d’Allah soient sur lui et sur sa sainte Maison) a demandé: « Qui prendra la peau de l’eau et apportera de l’eau? »