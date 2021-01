L’ancienne gloire de la lutte est décédé. Boy Bambara a succombé des suites d’une longue maladie ce vendredi un peu avant 19 heures, aux Parcelles Assainies à Dakar. L’inhumation est prévue demain samedi.

Boy Bambara, comme on le surnommait, était réputé pour son courage et sa technique, mais également ses bakks (danses et auto-glorification).

Le Groupe Rewmi Network présente ses condoléances les plus attristées à sa famille, ses amis et au monde de la lutte sénégalaise.