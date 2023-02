CULTURE: Le Grand théâtre se veut un cadre de concrétisation de la politique culturelle du Sénégal

Le grand théâtre national Doudou Coumba Rose occupe une place importante dans la création, la diffusion et la promotion des arts de la scène au niveau national et international. Il contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de vie par l’épanouissement des populations sénégalais et étrangères.

Ce joyau culturel, unique en Afrique de l’ouest, est un des moteurs essentiel à la concrétisation de la politique culturelle du Sénégal. Il est également un lieu d’accueil de diverses manifestations pour de nombreux organismes publics, privés et diplomatiques.

La secrétaire général du grand théâtre national Mme Diallo explique l’importance son importance : « Nos collaborateurs sont engagés avec nous pour promouvoir la culture sénégalais mais aussi Africaines. Que cela soit le théâtre, la musique ou la danse cette maison appelée grand théâtre national doudou Ndiaye rose et là votre. Si tous les acteurs culturels s’unissent notre culture va traverser les frontières », souligne la secrétaire général du grand théâtre national. Le directeur artistique Samba Diakité s’est exprimé en donnant les dates des spectacles prévus jusqu’à fin mars. « Nous avons tenue à que le grand public soit informé de nos prochains programmes qui concerne tout le peuple sénégalais pas seulement les acteurs culturels donc comme suit.

La troupe polygame une série bien suivi va fêter la » baptême de Ndeye Ndiaye » sur scène le 25 février, le 3 Mars spectacle de théâtre intitulé » Mondiale » produit par Brr production , le 4 Mars il y’aura » le bal des Signares spectacle de mode par Oumou Sy , le 7 Mars il y’a » conférence et littérature » une série de conférences de haute niveau qui feront intervenir des intellectuels sénégalais d’ici et de la diaspora, pour le 8 Mars journée de la femme il y’a la Danse classique présenter par le Ballet academy , le 15 Cie Yaak’art du Sénégal présente » la cuillère sale » un spectacle conté avec marionnettes, le 16 Mars il y ‘a le forum sur les cultures urbaines et pour finir le 24 Mars une conférence religieuse animé par Mohamed Niang mou Serigne Saliou , ainsi sont les programmes établi avant le mois du Ramadan » .

Pour cette saison 2022-2023, le grand théâtre national propose au grand public un programme d’activités inédit.