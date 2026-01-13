Uploader By Gse7en
Dalal Jamm : Un homme qui grigeait les malades arrêté

Nd. Ndiaye (36 ans), un arnaqueur spécialisé dans le ciblage de patients vulnérables à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, a été mis hors d’état de nuire. Selon L’Observateur, l’individu, qui se faisait passer pour un « bon samaritain », a été interpellé ce dimanche après une nouvelle tentative d’escroquerie visant une dame âgée et analphabète.

L’homme avait pour habitude de déambuler dans les couloirs de l’établissement afin de repérer des patients ou des accompagnants désorientés ou non instruits. Sous couvert d’assistance pour des démarches administratives ou le paiement de factures, il parvenait à leur soutirer d’importantes sommes d’argent avant de disparaître dans la nature, pointe le journal.

La même source avance que son arrestation a été précipitée lorsqu’il a accompagné l’une de ses victimes à la caisse. Pour se donner de la crédibilité, il a présenté à la caissière une carte d’identité militaire au nom d’un tiers. Alertée par une irrégularité sur le document et se souvenant d’un signalement interne, l’employée a discrètement avisé le service de sécurité. En confrontant l’individu aux images de vidéosurveillance qu’elle conservait sur son téléphone, elle a formellement reconnu le suspect recherché.

Interpellé par la police de Golf Sud, Nd. Ndiaye a été trouvé en possession d’un permis de conduire et d’une carte nationale d’identité appartenant à d’autres personnes, ainsi que de chanvre indien en vrac, qu’il a tenté de dissimuler au moment de son arrestation. L’enquête a également révélé qu’il serait impliqué dans le vol d’un iPhone commis au sein du même hôpital en novembre dernier.


Il a été placé en garde à vue pour usurpation de fonction, vol, escroquerie et détention de stupéfiants, complète le quotidien du Groupe futurs médias.

