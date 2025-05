Diffusion de fausses nouvelles : Arona Niang condamné à 3 mois

Partager Facebook

Arona Niang a été condamné ce lundi 19 mai 2025 à trois mois de prison avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles en lien avec la pandémie de Covid-19. Ce verdict intervient à la suite de déclarations controversées tenues sur la Web TV « Sénégal 7 », qui avaient provoqué un tollé dans les milieux sanitaires et au sein de l’opinion publique.

Lors de cette intervention, Arona Niang avait mis en cause le personnel médical sénégalais, l’accusant d’avoir volontairement propagé le virus à travers la distribution de masques, les tests nasopharyngés et les campagnes de vaccination. Ces accusations graves, formulées sans preuve, ont été qualifiées de « diffamatoires, infondées et contraires à l’éthique » par le ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), qui avait rapidement annoncé des poursuites.

La justice sénégalaise a tranché en infligeant une peine avec sursis à Arona Niang, soulignant la gravité de la désinformation en matière de santé publique, particulièrement dans un contexte aussi sensible que celui de la pandémie.