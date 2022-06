Elections Législatives: Rahma accusé de supercherie

A l’approche des élections législatives, ce n’est pas encore le grand amour entre les responsables de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, à Kaolack. C’est la révolte dans les rangs de la mouvance présidentielle.

«Après avoir mordu la poussière lors des dernières élections locales en faisant perdre à la Coalition BBY la ville et le département kaolackois, Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye viennent encore de s’illustrer pitoyablement dans ce qu’ils savent faire le mieux », s’esclaffe d’emblée jeune apériste Ablaye Khouma.

« Ces deux cadavres politiques ambulants ont décidé de fouler aux pieds les directives clairement déclinées par Macky Sall invitant tous les responsables à l’unisson », a-t-il dénoncé. « A Kaolack, rembobine-t-il, « des voix se font entendre pour contester le comportement des deux têtes de liste perdantes de BBY lors des dernières élections locales. » « Entre deal, manipulation, Mohamed Ndiaye Rahma et Papa Demba Bitèye ont fini d’établir une organisation clanique dont le seul objectif est de travailler pour la défaite de la Coalition de BBY et pour leurs propres intérêts crypto personnels », a-t-il révélé.

La récente réunion convoquée par Mohamed Ndiaye « Rahma » et Papa Demba Bitèye sans y associer les autres responsables plus crédibles et plus engagés de BBY à Kaolack est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Mohamed Ndiaye « Rahma » n’a aucune légitimité pour convoquer une réunion au nom du Benno. Il n’est ni titulaire ni suppléant sur la liste départementale des investis. Comme je l’avais prédit à la veille des élections locales, cet homme porte la poisse et ne peut rien gagner à Kaolack », a fustiger Khouma. « On peut tromper une partie du peuple tout le temps mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps », conclut-il.

Georges E. NDIAYE