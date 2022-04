Gestion des déchets: Les députés convoqués le 5 Mai pour le projet de création d’une Société Nationale

Les députés sont convoqués en séance plénière le jeudi 05 mai 2022pour discuter sur la question de la création d’une société Nationale de gestion des déchets d’après un communiqué de la direction de la communication de l’Assemblée Nationale.

Convoqués le 05 Mai 2022, les députés vont se réunir à nouveau et » l’ordre du jour porte sur l’examen du Projet de loi n°06/2022 autorisant la création d’une société anonyme dénommée Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED S.A.)”. “Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique défendra ce projet de loi à 10 heures « , renseigne le communiqué. En outre, le document ajoute que » cette séance sera suivie à 15 heures par l’examen du Projet de loi n°05/2022 relatif au contenu local dans le secteur minier. Le Ministre des Mines et de la Géologie fera face aux députés « .

L’État du Sénégal a déjà débloqué 30 milliards de francs CFA (un peu plus de 45,7 millions d’euros) pour la mise en place d’équipements de pré-collecte, de collecte et la réalisation d’infrastructures de traitement des déchets dans la région de Thiès, située à 67 km à l’est de Dakar.

Dans sa première phase, cette initiative vise la construction de 76 infrastructures notamment des centres de regroupement et de valorisation des déchets dans 43 communes à l’instar de Fissel, Séssène, Sindia, Moussa, Notto, Thiénaba, Méouane, Niakkhène et Pambal. La mise en œuvre du projet sera assurée par l’Unité de coordination du Projet de promotion de gestion intégrée et de l’économie des déchets solides au Sénégal (Promoged), dont l’antenne régionale a été installée récemment par les autorités sénégalaises.