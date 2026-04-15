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GO : Ce que Sonko disait de Thierno Alassane Sall, en Mai 2017

15 avril 2026 Décryptage

Il y a neuf ans. C’était le 3 Mai 2017. Ousmane Sonko réagissait au limogeage de Thierno Alassane Sall :  » La démission du ministre Thierno Alassane Sall n’est pas une surprise. Nous disions à PASTEF qu’il était l’un des rares ministres de la galaxie beige marron qui semblait avoir des valeurs intellectuelles et morales intactes. Évidemment, avec de telles dispositions, il est impossible de faire long feu dans cette gouvernance sombre et vicieuse ».

Poursuivant, Sonko notait aussi qu’au delà, ce qu’il faut en tirer, c’est que la ligne de démarcation aujourd’hui n’est plus entre gauche et droite, pouvoir et opposition, politiques et non partisans. Elle est plutôt entre les hommes et femmes imbus des valeurs d’altruisme, d’intérêt général et de don de soi pour la patrie, et les prébendiers étatiques tapis dans un système pernicieux.

Et ces deux catégories, on les retrouve dans toutes les couches socioprofessionnelles: fonctionnaires, militaires, magistrats, acteurs politiques, activistes citoyens, religieux.

Avant de conclure: « Le Sénégal ne sortira de sa longue descente vers les ténèbres de la régression que lorsque ses fils et filles répondant aux critères de la première catégorie se seront retrouvés pour bouter le mal loin des responsabilités étatiques et sociétales. »

Mais qui disait encore….que l’histoire s’avance masquée mais finit toujours par se découvrir ?

Sébé

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