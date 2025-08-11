GO : S’il te plaît, reste avec nous, Cierra !.

Il est rare que les sénégalais se mobilisent comme un seul homme pour une simple demande de maintien à un poste.

Il est encore plus rare de voir un teĺ combat mené pour une dame, mais avec Cierra Dillard, nous avons affaire à un. exercice exceptionnel.

La basketteuse afro americaine qui, cette année, vient d’acquérir la nationalité sénégalaise est, en effet, devenue un pion essentiel dans notre jeu, et nous avons vraiment besoin de son savoir-faire. pour prétendre reprendre notre place, jouer les premiers rôles en Afrique.

Dailleurs, vu sa connaissance du basket ball sénégalais, et son expérience d’ancien président de la fédération sénégalaise de basketball, l’international Baba Tandian, croit dur comme fer que sans Cierra Dillard, il nous sera tres difficile de continuer à rêver d’une équipe nationale gagnante à la tête du basketball africain.

Ainsi, comme le Sénégal dans son entièreté a adopté Cierra Dillard et que cette dernière, nous le rend si bien, il est de notre deveoir de nous mobiliser pour la garder, en commençant par sensibiliser les services de Madame Khady Diene Gaye, la ministre des sports.

Sébé