Le fils de Khalifa Sall en prison

Le fils de Khalifa Sall, Ismaïla a été arrêté et déféré au parquet par la Division des investigations criminelles. Des sources proches du dossier, son arrestation fait suite à une plainte d’un Italien, Agatino Pellizzeri pour escroquerie foncière. Une histoire qui remonte à octobre 2019 lorsque l’Italien avait voulu implanter une usine à café au Sénégal. Alors, Ismaïla Sall lui a proposé ses services avec un terrain à Keur Moussa où l’investisseur lui-même en avait déjà, mais cherchait plutôt une surface élargie. Le fils de l’ancien maire de Dakar lui promet donc un terrain appartenant à un certain Mohamed Gaye qui, apprend-on, n’est finalement qu’un nom fictif. ll croupit en prison pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux.

