Le gestionnaire de Royal céramique traîné en justice

Gestionnaire de la société Royal céramique, Mamadou Ahma Kébé risque trois mois de prison ferme et vingt millions d’amende à titre de dommages et intérêts. Dans cette affaire qui oppose l’entreprise Royal céramique à son gestionnaire, l’affaire remonte au début de l’année 2023 quand un inventaire effectué décèle un déficit de plus de onze millions de francs. Mis devant le fait par ses employeurs, Mamadou Ahma Kébé qui a reconnu sa responsabilité, n’a pas pu justifier le trou de plus de onze millions Cfa dans les caisses. À partir de ce moment, sa hiérarchie lui a notifié d’arrêter toute forme de dépenses sans justificatif et même une quelconque dette. Mais voilà que quelques mois plus tard, c’est-à-dire au tout début de l’année 2024, un second inventaire a encore décelé un autre déficit de huit millions de francs. Mamadou Ahma Kébé n’étant toujours pas capable de s’expliquer sur ce nouveau gap, l’entreprise Royal céramique n’a eu d’autres choix que de porter l’affaire en justice. C’est alors qu’après une plainte déposée auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel, le gestionnaire mis en cause a été arrêté dans la foulée. Face au juge, Mamadou Ahma Kébé était toujours dans l’incapacité de fournir la moindre explication sur la disparition du trou de plus de 18 millions Cfa. En revanche, il a admis qu’il avait déjà commencé à rembourser plus d’un million de francs à ses employeurs. Ce qui, selon l’avocat de la partie adverse, constituait à suffisance la preuve de l’abus de confiance. C’est pourquoi il a réclamé vingt millions de francs de dommages et intérêts. Finalement, Mamadou Ahma Kébé sera édifié sur son avenir le jeudi 12 décembre prochain, date à laquelle sera rendu le verdict.