Le M2D a assisté 82 blessés pour 46 millions

Le Mouvement pour la défense de la Démocratie (M2D) a mobilisé 46.381.000 FCFA pour assister les familles des victimes et les blessés des dernières manifestations qui ont eu lieu au Sénégal suite à l’arrestation de Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet Beauté. Le mouvement dit avoir répertorié 82 blessés entre Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Vélingara (Diaobé), Mbour et Bignona. Au total, le M2D a engagé 17.441.060 pour la prise en charge des 82 blessés.

Concernant les détenus et l’assistance aux familles 54 d’entre eux ont été pris en charge pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à hauteur de 4.940.000 FCFA. La prise en charge des parents des victimes s’élève à 6.500.000 FCFA, soit 500.000 FCFA pour chacune des 13 familles. En outre, 500.000 FCFA supplémentaires ont été remis à ces familles en guise de condoléance pour un total de 12. 500.000 FCFA. S’agissant des dépenses liées aux frais d’avocats (honoraires et provisions) s’élèvent à 5.000.000 FCFA.