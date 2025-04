Le voleur dans les bus tombe (enfin)

Partager Facebook

Condamné à quatre reprises pour des vols commis dans des véhicules de transport en commun et une fois pour vol avec escalade, Modou Pène, 37 ans, a une nouvelle fois comparu pour le vol d’un iPhone 11 dans un bus reliant Ouakam à Sandaga. Malgré ses dénégations, le tribunal a retenu sa culpabilité le condamnant à deux ans de prison, dont un an ferme.

Marchand ambulant, domicilié à Pikine, Modou Pène est un habitué du prétoire. Il profite de l’affluence dans les bus pour commettre des larcins. Il a été une nouvelle fois pris la main dans le sac en train de dérober un Iphone 11 dans le sac de la nommée Anne Marie B. Interpellé par un autre passager, Modou Pène est descendu du bus pour s’enfuir. Mais, il a été rattrapé par des témoins et remis aux forces de l’ordre. Inculpé pour vol commis dans un moyen de transport en commun, le multirécidiviste a été attrait devant le tribunal d’Instance de Dakar. Mai, il a refuté les faits, affirmant avoir simplement « ramassé » le téléphone portable à l’arrêt Tilène et avoir voulu le restituer à sa propriétaire, avant d’être injustement accusé.

« Je reconnais avoir été jugé cinq fois pour vol, mais cette fois, je suis innocent », a-t-il plaidé. La représentante du Ministère public a souligné le profil de récidiviste de l’accusé, rappelant qu’il était un habitué des tribunaux de Dakar et de Pikine depuis quinze ans pour des vols similaires. « Les circonstances de son interpellation ne prêtent à aucune équivoque. Il a été pris sur le fait et a tenté de fuir », a déclaré la procureure, requérant une peine dissuasive de deux ans, dont un an ferme. Me Diongue, l’avocat du prévenu, bien que reconnaissant la constance des faits, a demandé une clémence du tribunal, invoquant la situation familiale de son client. « C’est un soutien de famille. Des personnes dépendent de lui pour leur survie. Une peine d’un an ferme est excessive », a-t-il argumenté, demandant une application bienveillante de la loi. Finalement, le juge a suivi les réquisitions du parquet, condamnant Modou P. à deux ans de prison, dont un ferme.