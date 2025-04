Levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop : Les membres des commissions désignés

Partager Facebook

l’Assemblée nationale du Sénégal a désigné, ce lundi, les membres des commissions ad hoc chargées de la levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, cités dans le scandale des fonds Force Covid 19. On retrouve dans ces commissions plusieurs députés de la majorité, des députés du groupe parlementaire « Takku Wallu » et des députés non-inscrits.

Les choses bougent à l’Assemblée nationale et la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop n’est qu’une question de temps. En effet, les membres qui vont siéger dans les commissions en charge de la levée de l’immunité parlementaire de ces deux anciens ministres ont été désignés. Chaque commission est composée de 11 députés. On note une forte présence des parlementaires de la majorité. Il y a Mohamed Ayib Salim Daffé, Abdoulaye Tall, Ansoumana Sarr, Youngar Dione, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, Ndèye Marie Sané, Sokhna Diarra Thiaw, Mayabé Mbaye et Safiétou Sow. Pour « Takku Wallu » , on a Djimo Souaré pour Moustapha Diop et Barane Fofana pour Salimata Diop. Enfin, pour les non-inscrits, il y a Moussa Hamady Sarr pour Moustapha Diop et Anta Babacar Ngom pour Salimata Diop. À noter que les choix ont été validés par la commission des lois et ont été adoptés, en séance plénière, par 118 voix contre 1 et 0 abstention.

El HADJI MODY DIOP