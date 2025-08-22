L’immeuble d’Amadou Loum Diagne vendu aux enchères

Partager Facebook

L’un des immeubles de Amadou Loum Diagne situés dans le prestigieux quartier des Almadies est désormais au cœur d’une procédure de vente judiciaire, avec une mise à prix fixée à 1,4 milliard de francs CFA, selon des informations relayées par Les Échos.

La vente intervient dans le cadre d’un litige opposant Loum Diagne à la banque CBEAO-Attijariwafa, qui a engagé une procédure de recouvrement. L’immeuble, autrefois symbole de réussite, devient aujourd’hui un actif convoité dans une opération judiciaire aux enjeux financiers considérables.

Situé à proximité de la chancellerie américaine, l’immeuble jouit d’un emplacement stratégique dans l’un des quartiers les plus huppés de Dakar. Il avait été acquis comptant par Loum Diagne, également propriétaire de l’hôtel Les Almadies, avant de faire l’objet d’un redressement fiscal de 21 milliards FCFA.