Lutte Contre l’insécurité en Banlieue : Les policiers de Thiaroye s’engagent

S’il existe des services de sécurité à honorer, ce sont bel et bien les hommes du commissariat de Thiaroye. Ces derniers font beaucoup d’efforts pour veiller à la sécurité des populations et de leurs biens. Dès fois, ils synchronisent leurs forces avec des éléments de d’autres commissariats, en même temps que la brigade de recherches pour dérouler leurs activités, de jour comme de nuit.

Des efforts qui renforcent la confiance qui existe entre la police et les populations. Il s’agit de permettre aux populations de comprendre l’importance de leur implication, dans la recherche et la résolution de la question de l’insécurité qui affecte plusieurs localités de la banlieue surtout à Thiaroye. Les patrouilles de sécurisation sont conduites conjointement par nos forces de sécurité. « Cet important accompagnement concourt à la sécurisation des personnes et de leurs biens », a expliqué un responsable interrogé. « Aujourd’hui, les jeunes sont beaucoup plus édifiés sur le rôle et l’engagement de la police, les populations sont satisfaites et l’impact est visible », déclare toujours une voix autorisée.

Dans la banlieue, les populations, les autorités et les services de sécurité sont tous unanimes sur les résultats positifs, issus des efforts combinés de a force de l’ordre. « Le fait que nous nous retrouvions systématiquement est une chose extrêmement importante, qui nous aide aujourd’hui à trouver rapidement des solutions à nos problèmes.

Avant la construction du nouveau commissariat, les jeunes tenaient des tables de concertation sécuritaire tournantes dans les différents quartiers pour trouver des voies et moyens d’y améliorer la situation sécuritaire. Des échanges qui permettent d’identifier les actions pertinentes à mener afin de mieux lutter contre l’insécurité. Nous allons inviter l’ensemble des couches de la société à être sensible à leurs responsabilités dans la prise en compte de leur propre sécurité. C’est parce que vous avez joué un rôle important dans la gestion de la sécurité des populations que nous mettons tout en œuvre pour vous y associer », a lancé un responsable que nous, nous avons rencontrés.

Pour beaucoup de personnes, « la collaboration avec les forces de défense de sécurités demeure une nécessité impérieuse pour mettre fin à ce fléau de banditisme et d’insécurité grandissante, qui sévit dans la banlieue depuis un certain temps ». Pour sa part, un délégué de quartier trouve que cette initiative est une opportunité d’améliorer les liens de confiance et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations locales. Force est de constater que mettre fin à l’insécurité fait des missions de nos services de sécurité. Raison pour laquelle les éléments de la police de Thiaroye usent leurs forces.

Sada Mbodj