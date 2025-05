Major Kandji en garde à vue, voici les raisons

Partager Facebook

Alioune Kandji, plus connu sous le nom de Major Kandji est entre les mains des limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, depuis hier en fin d’après-midi.

D’après des sources policières citées par EnQuête, les agents ont agi en exécution d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction du premier cabinet près le tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack. Le major a ensuite été transféré à Kaolack durant la nuit.

Contacté par EnQuête, Major Kandji a accepté de lever un coin du voile sur cette affaire. « C’est une affaire qui date de 2018. C’est l’État du Sénégal qui procédait à la liquidation du patrimoine de la régie des chemins de fer. J’étais chargé de la sécurité comme agent. Ils ont liquidé les régies de Mbacké, Dahra, Kaolack. Moi, j’ai des maisons à Kaolack et à Mbacké qui me reviennent de droit. À Kaolack, ils ont procédé à un lotissement avec l’autorisation du Domaine et du Cadastre. Comme ils devaient me payer, à chaque opération j’ai préféré prendre un terrain. Je voulais y faire du commerce. Un commerçant était intéressé. Je lui ai dit que c’est la liquidation qui attribue le terrain. »