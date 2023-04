Manifestation à Ngor: Les 15 sur 23 interpellés recouvrent la liberté

Les manifestants de Ngor ont fait face au juge hier, mercredi. Ces jeunes qui avaient bénéficié d’un retour de parquet Mardi 21 Avril ont vu 15 d’entre eux libérés.

De violentes échauffourées ont eu lieu, vendredi dernier, dans la commune de Ngor où des populations sont sorties pour faire face aux forces de l’ordre. Le différend concernerait une affaire foncière qui s’étend sur de 6.000 m². A cet effet, 23 jeunes ont été interpellés par les forces de l’ordre.

Ils étaient poursuivis par des chefs d’actes de nature à compromettre la sécurité publique, actions diverses, rassemblement causant des dommages aux personnes et aux biens, troubles à l’ordre public, coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui et association de malfaiteurs« , a informé l’avocat. Concernant les 8 autres , ils n’ont pas pu faire face au juge du fait de leurs graves blessures ( 4) et 2 autres et ils ont été évacués à Suma Assistance pour y être assister de la part de leur avocat, Me Khoureychi Bâ a informé. » 15 des déférés, élèves et non ressortissants de Ngor, sont libres », a informé Me Bâ

