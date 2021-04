New-York : En plein jour ;une femme abat d’une balle dans la tête son ex-compagne

Les faits se sont déroulés mercredi en début d’après-midi dans une rue de Brooklyn à New-York, aux Etats-Unis. Nichelle Thomas, 52 ans, se rendait tranquillement dans un magasin du quartier de Park Slope quand Latisha Bell, 38 ans, s’est précipitée sur elle pour l’exécuter d’une balle dans la tête.

La trentenaire avait discrètement suivi sa victime, qui n’a rien vu venir. Elle a succombé à ses blessures à l’hôpital. Le meurtre, survenu dans un quartier calme, a été filmé par la vidéosurveillance. Les deux femmes ont été en couple durant de nombreuses années avant que la victime ne mette fin il y a 3 ans à leur relation. Mais Latisha continuait d’harceler son ex-petite amie.

Elle s’est rendue à la police quelques heures après le drame. Elle a été inculpée de meurtre et possession criminelle d’une arme à feu. Des sources policières ont confirmé que les femmes étaient en couple, mais la cause de la rupture n’était pas connue. Le moment effrayant où une femme a tiré sur son ex petite amie à l’arrière de la tête après l’avoir harcelée a été capturé par des caméras de surveillance.