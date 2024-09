Série de meurtres et d’agressions : 299 personnes interpellées

Le commissariat central de Dakar a effectué dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024, une vaste opération de sécurisation pour lutter contre la recrudescence des crimes et des agressions. Deux cent quatre-vingt-dix-neuf 299 individus ont été arrêtés dont un (1) pour détention et trafic de kush (10 képas), un (1) pour détention d’ecstasy, un (1) pour détention et trafic de chanvre indien, quatre (4) pour usage collectif de chanvre indien, cinq (5) pour vol, un (1) pour homicide volontaire, un (1) pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyen de locomotion, onze (11) pour nécessité d’enquête, huit (8) pour racolage, et soixante-six (66) pour ivresse publique et manifeste.

Pour diverses infractions routières, les éléments du commissariat central de Dakar et ses unités ont également immobilisé 22 motos et 14 véhicules.