Tourisme de croisière : Dakar s’impose comme hub régional

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Le Sénégal change d’échelle dans le tourisme de croisière. Sous l’impulsion du gouvernement de Ousmane Sonko, la stratégie est claire : transformer les flux de passagers en véritable levier de création de valeur locale.

Aux commandes, le Ministre du Tourisme Amadou Ba et le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Dr Adama Ndiaye, misent sur un triptyque : contenu local, qualité d’accueil et montée en gamme de l’offre.

Premier maillon de cette chaîne de valeur : le Port de Dakar. Avec près de 35 000 passagers de croisière par an, le potentiel économique dépasse déjà les 3 milliards de francs CFA, à condition d’être pleinement structuré et valorisé. C’est précisément dans cette logique que la SOGT est mise en avant, comme outil opérationnel clé pour capter davantage de valeur.

À l’origine, la SOGT a été mise en place pour centraliser et structurer le trafic lié au secteur Oil & Gas. Forte d’un investissement global d’environ 1,2 milliard de francs CFA et de plus de trois années d’expertise opérationnelle, elle dispose aujourd’hui d’un outil et d’un savoir-faire adaptés à la gestion de flux complexes.

C’est dans ce contexte que l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique lui a confié la gestion des escales de croisières et des passagers, avec l’ambition d’élever les standards d’accueil et d’optimiser l’expérience client dès l’arrivée.

Dans le même temps, sous l’impulsion de Waly Bodian, Dakar affirme clairement son ambition : devenir un hub logistique de passagers dans le bassin MSGBC, en cohérence avec la Vision 2050.

La signature d’un protocole d’accord vient accélérer cette transformation. Il prévoit une meilleure organisation de l’accueil, une sécurité renforcée, une promotion ciblée sur site et une optimisation des circuits d’excursions autant de leviers pour augmenter la dépense touristique et maximiser les retombées locales.