Visite technique: La durée de validité prolongée

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a soulagé les automobilistes. Mansour Faye a pris un arrêté prorogeant les durées de validité du contrôle technique des véhicules particuliers immatriculés dans les régions de Dakar et Thiès jusqu‘au 31 mars 2021. Cette décision est motivée par la réduction des heures de service des centres de contrôle technique des véhicules automobiles, en raison de la pandémie de Covid-19. Toutefois, il précise que durant la période de prorogation de la validité du contrôle technique, le propriétaire est tenu d’assurer un entretien correct de son véhicule et de le garder en bon état de fonctionnement. Aussi pendant ladite période, les forces de défense et de sécurité sont tenues de mettre en fourrière tout véhicule dont l’état technique constitue une menace pour la sécurité de ses occupants et celle des autres usagers de la route. Par ailleurs, Mansour Faye indique que les véhicules de transports publics et privés de personnes et de marchandises ne sont pas concernés par cette dérogation.