Yarakh et Ouakam: 225 kilos de chanvre indien et deux armes á point saisis par par l’OCRTIS

Les agents de la Division opérationnelle de l’Ocritis ont mené une opération coup de poing qui a permis d’interpeller quatre individus et de saisir 225 kg de chanvre indien répartis en sept (07) colis dans la nuit du 27 au 28 novembre 2024.

L’intervention, réalisée par les agents de la Division opérationnelle de l’Ocritis fait suite à des renseignements signalant un débarquement imminent de drogue à la plage de Yarakh. Les informations impliquaient un trafiquant notoire surnommé « Kara », actif dans le quartier de Boune. D’aprés les informations, une pirogue a accosté à Yarakh, débarquant sept (07) colis de chanvre indien. Deux (02) des colis ont été laissés sur place et confiés à un certain I. Condé, présenté comme sans emploi et domicilié à Boune. Ce dernier a été interpellé sur les lieux par les forces de l’ordre », relate le journal Libération. Kara et ses complices avaient embarqué avec cinq colis de chanvre indien dans une pirogue.

Les investigations se sont poursuivies jusqu’à Ouakam, où une perquisition a permis de saisir quatre (04) autres colis dans une cachette utilisée par un certain M. Ba, alias Dian, qui a réussi à prendre la fuite dans un premier temps. Un autre colis a été retrouvé dans l’appartement d’A. Bangoura, étudiant domicilié à Ouakam, qui a également été arrêté. Les agents ont mis la main sur M. Ba, le fugitif. Lors de son arrestation, deux armes à feu avec munitions, du chanvre indien en vrac et plusieurs paires de ciseaux ont été saisis, renforçant les soupçons sur l’organisation bien rodée de ce réseau.

Au total, 4 individus sont arrêtés et la la quantité de drogue saisie est estimée à 225 kilos de chanvre indien. Une enquête est en cours pour identifier d’autres éventuels complices et déterminer l’ampleur des activités de ce réseau.