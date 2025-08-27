Uploader By Gse7en
Zeynabou Bilal, la femme de l’homme qui s’est immolé, parle

27 août 2025 Faits divers

Dans un entretien avec L’Observateur, alors qu’elle se trouvait au chevet de sa fille à l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, Zeynabou Bilal raconte l’enfer qu’elle a vécu aux côtés de Prosper Kénon, père de ses enfants. Elle décrit « un homme alcoolique, jaloux et violent ».

« Prosper était un homme jaloux, violent et il passait tout son temps à me battre », martèle la dame d’origine malienne.

Elle ajoute : « Il violentait aussi nos enfants. Il les envoyait constamment à la boutique pour lui acheter de l’alcool. Un jour, saoul comme un Polonais, il a jeté le téléviseur sur Omar, notre aîné. Je ne pouvais plus supporter ces violences. De guerre lasse, j’ai sollicité l’aide d’une amie pour qu’il puisse continuer sereinement ses études. Il y est depuis deux ans et poursuit tranquillement sa scolarité. »

Après avoir fui avec ses enfants, elle pensait les avoir mis à l’abri. Mais Prosper, en état d’ébriété, est venu les prendre de force à l’église.

« Il était ivre et a pris de force les enfants », raconte l’interlocutrice du quotidien du Groupe futurs médias.

Quelques heures plus tard, le drame s’est produit. Junior, âgé de 2 ans, a trouvé la mort dans l’incendie provoqué par son père. Sa sœur Khady, grièvement brûlée, est plongée dans le coma et lutte pour sa vie à l’hôpital.

Zeynabou Bilal, dévastée, insiste sur la douleur de la perte et l’injustice des rumeurs : « J’essaie d’être forte pour ma fille, mais j’ai besoin de soutien, pas d’insultes. Ce que j’ai vécu avec Prosper, seules mes enfants et moi le savons. »


Elle précise également qu’elle n’était pas mariée à Prosper, démentant les rumeurs selon lesquelles son ex-compagnon aurait agi par vengeance après qu’elle lui ait demandé le divorce.

