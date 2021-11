Contentieux avec Boa: Carrefour. Business dénonce une rupture abusive de crédit

Lié par un contrat de ligne de crédit avec la Bank Of Africa, la société Carrefour Business compte porter plainte pour rupture abusive de crédit. D’après le Directeur Général de ladite société M. Fall, la banque lui avait demandé une garantie expertisée de 510 millions pour pouvoir bénéficier d’une ligne de crédit et la banque lui a accordé une ligne de crédit de 400 millions de nos francs soit 250 millions de traites avalisées et 50 millions de découvert et 100 millions d’escompte simple. Ce qui fut fait. En première instance, il avait fait un prêt de 150 millions payable sur 4 mois. Il a pris un retard d’une semaine pour rembourser 155 millions.

Il refait un autre prêt de 150 millions répartis en 3 tranches de 50 millions. Entré en possession de 50 millions, M. Fall avait commandé des marchandises qu’il a tardé à réceptionner. L’échéance dépassée, la banque le rappelle pour payer les 50 millions. Une semaine après, le directeur de la société paye le montant emprunté. Cependant devant recevoir l’autre montant de 50 millions, la banque le fait courir et refuse de lui octroyer le prêt. « C’est une rupture abusive de la ligne de crédit. Je ne peux admettre que ma garantie de 500 millions soit détenue par la banque et au même moment, il bloque mes affaires en refusant de m’accorder la deuxième tranche de mon crédit de 150 000 000 F, » dénonce-t-il avec amertume.

Le Directeur de société précise que ce n’est pas lui seul qui est victime d’une telle attitude de la banque et que beaucoup de particuliers sont ainsi traités parce que tout simplement, ils ne connaissent pas leurs droits et les procédures.