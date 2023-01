Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales : La DER s’appuie sur le 3FPT pour la formation de 4.800 bénéficiaires

Pour 2023, la nouvelle convention entre la DER/FJ et le 3FPT, d’un montant de 500 millions de FCFA, permettra la formation de 4 800 bénéficiaires du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE). Dans le cadre de la mise en œuvre du volet formation et renforcement de capacités des bénéficiaires du Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE), la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a noué des partenariats stratégiques avec certaines structures d’accompagnement dont le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT).

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, la DER/FJ qui prend ainsi en charge l’identification et le financement des besoins en formation des bénéficiaires du PAVIE, s’appuie notamment sur le 3FPT pour le déroulement des activités de formation. « Grâce à ce partenariat entre la DER/FJ et le 3FPT, plus de 425 bénéficiaires du PAVIE ont d’ores et déjà pu bénéficier de formation en éducation financière et comptabilité simplifiée, à l’échelle du territoire, dans les zones de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Dagana, Talbakher, Médina Chérif, Mbilor, Fatick, Toubacouta, Bassoul, Kaolack, Richard-Toll et Thiès pour un coût global de 50 millions de FCFA. Pour 2023, la nouvelle convention entre la DER/FJ et le 3FPT, d’un montant de 500 millions de

FCFA, permettra la formation de 4 800 bénéficiaires du PAVIE », indique le document. Il faut dire que ce projet mis en œuvre par la DER/FJ, est financé par l’Etat du Sénégal, la Banque Africaine de développement et l’Agence Française de Développement.

Le PAVIE a pour objectifs le financement de 14 000 initiatives entrepreneuriales, la création de 154 000 emplois dont 60% destinés aux femmes, l’accompagnement de 2 200 entreprises pour favoriser leur transformation digitale et leur formalisation, la formation et le renforcement de capacités de 27 000 entrepreneurs dont plus de 15000 femmes.

Georges E. Ndiaye