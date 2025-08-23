Thiaroye : 243 kg de yamba saisis en mer

Partager Facebook

Une importante opération antidrogue menée dans la nuit du 21 août 2025 a permis la saisie de 243 kilogrammes de chanvre indien au large de Thiaroye-sur-Mer. L’intervention, menée conjointement par la Compagnie de Gendarmerie de Keur Massar et la Légion de gendarmerie maritime et fluviale, fait suite à un renseignement faisant état d’un probable débarquement de drogue en provenance d’un pays voisin.

Mobilisant la Brigade de recherches de Keur Massar et la Section spéciale chargée de la protection de l’environnement, l’opération s’est déroulée en mer, non loin du quai de Thiaroye-sur-Mer. Sur place, les forces de l’ordre ont intercepté une pirogue à bord de laquelle se trouvaient deux individus. La fouille de l’embarcation a permis la découverte de quatre ballots de chanvre indien, soigneusement dissimulés sous des filets de pêche.

Outre la drogue, la pirogue et son moteur hors-bord de 15 chevaux ont également été saisis. Les deux suspects ont été arrêtés sur-le-champ. Selon les autorités, l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et remonter la filière.