Affaire des bracelets électroniques : Un inspecteur en prison

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Le dossier des marchés des bracelets électroniques piloté au Pool judiciaire financier est en train de connaître des évolutions dramatiques. L’inspecteur Moussa Seydi, Directeur du Budget, des Finances et du Matériel de la Direction de l’Administration pénitentiaire a été inculpé hier et placé sous mandat de dépôt. Moussa Seydi a été auditionné à plusieurs reprises dans le cadre de cette affaire à la Division des investigations criminelles. A cause ou en raison du poste prestigieux qu’il occupait au sein de l’administration pénitentiaire, des sources indiquent qu’il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Sébikotane. Pour ne pas aller au fond des choses, disons qu’il n’est pas mal loti. Au contraire, il est très bien traité par ses cadets.